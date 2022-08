Post sui social: donna condannata a 45 anni, ecco dove (Di martedì 30 agosto 2022) 45 anni di carcere per alcuni Post non graditi. E' questa la sentenza emanata contro Nourah al - Qahtani che, secondo il regime della monarchia saudita avrebbe impropriamente usato i social . Una ... Leggi su leggo (Di martedì 30 agosto 2022) 45di carcere per alcuninon graditi. E' questa la sentenza emanata contro Nourah al - Qahtani che, secondo il regime della monarchia saudita avrebbe impropriamente usato i. Una ...

Agenzia_Ansa : Una donna saudita è stata condannata a 45 anni di carcere per i suoi post sui social media, a poche settimane da un… - enpaonlus : Caprone bloccato sulle rocce del parco delle 5 Terre. Enpa: 'La sua storia girava sui social ma nessuno aveva chiam… - AnnaAscani : Stanno candidando Giulio TREMONTI - quello che ha tagliato 3 miliardi alla sanità e 8 miliardi alla scuola, quello… - ksnt63 : RT @Agenzia_Ansa: Una donna saudita è stata condannata a 45 anni di carcere per i suoi post sui social media, a poche settimane da una cond… - ItalianPolitics : Notizia da non fare sapere a @matteorenzi: l'ong per i diritti umani Democracy for the Arab World Now (Dawn) ha res… -