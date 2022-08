Milan, Gazzetta: “Ecco il difensore tedesco per Pioli” (Di martedì 30 agosto 2022) Milan, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta, il Milan presenta il suo nuovo difensore che ad oggi ha davvero tutti i margini di crescita. “Malick Thiaw è un altro talento con la faccia da bravo ragazzo. Ieri mattina si è presentato in giacca alle visite mediche e in abito ha fatto il suo ingresso a Casa Milan: ad attenderlo la dirigenza rossonera e un contratto quinquennale da firmare. In campo vestirà invece la maglia numero 28 e il gran debutto (in panchina) sarà nel derby: nel frattempo potrà conoscere Pioli e i nuovi compagni. Parte come alternativa a Tomori e Kalulu, al pari di Kjaer (che oggi torna titolare 272 giorni dopo l’infortunio) e Gabbia, che il club ha deciso di trattenere in gruppo”. “Elegante nell’aspetto, solare (con un gran sorriso ha accompagno le ... Leggi su seriea24 (Di martedì 30 agosto 2022)- Come riporta la, ilpresenta il suo nuovoche ad oggi ha davvero tutti i margini di crescita. “Malick Thiaw è un altro talento con la faccia da bravo ragazzo. Ieri mattina si è presentato in giacca alle visite mediche e in abito ha fatto il suo ingresso a Casa: ad attenderlo la dirigenza rossonera e un contratto quinquennale da firmare. In campo vestirà invece la maglia numero 28 e il gran debutto (in panchina) sarà nel derby: nel frattempo potrà conosceree i nuovi compagni. Parte come alternativa a Tomori e Kalulu, al pari di Kjaer (che oggi torna titolare 272 giorni dopo l’infortunio) e Gabbia, che il club ha deciso di trattenere in gruppo”. “Elegante nell’aspetto, solare (con un gran sorriso ha accompagno le ...

