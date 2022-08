I New York Yankees e un fondo con LeBron James investono nel Milan insieme a Redbird (Di martedì 30 agosto 2022) I New York Yankees e un fondo di Los Angeles investono nel Milan insieme al private equity Redbird. Il quale si sta avvicinando all’acquisizione del club per un prezzo di 1,2 miliardi di euro. Lo scrive oggi il Financial Times, ricordando che gli Yankees sono di proprietà della famiglia Steinbrenner e di Main Street Advisor. Il fondo ha tra i suoi investitori LeBron James, il produttore musicale Jimmy Iovine e il rapper Drake. Secondo le fonti citate dal quotidiano inglese entrambi diventeranno azionisti della squadra di Serie A. Redbird annuncerà l’ingresso dei suoi nuovi partner già domani, quando dovrebbe prendere ufficialmente il controllo del club dal suo attuale proprietario, ... Leggi su open.online (Di martedì 30 agosto 2022) I Newe undi Los Angelesnelal private equity. Il quale si sta avvicinando all’acquisizione del club per un prezzo di 1,2 miliardi di euro. Lo scrive oggi il Financial Times, ricordando che glisono di proprietà della famiglia Steinbrenner e di Main Street Advisor. Ilha tra i suoi investitori, il produttore musicale Jimmy Iovine e il rapper Drake. Secondo le fonti citate dal quotidiano inglese entrambi diventeranno azionisti della squadra di Serie A.annuncerà l’ingresso dei suoi nuovi partner già domani, quando dovrebbe prendere ufficialmente il controllo del club dal suo attuale proprietario, ...

