(COSTO: 48 CREDITI) La sua media voto, fin qui, è di 5,33: non esattamente quello che i fantallenatori si aspettavano da lui, a maggior ragione se si considera che nelle ultime due partite ...Il problema resta: il catalano è la veradell'U - Power Stadium. Troppe occasioni sprecate, troppe scelte sbagliate a dimostrazione che la testa a causa del mercato ancora non c'è. Delusione Deulofeu e gli altri. Fantacampionato: 5 nomi da evitare per la 4ª giornata Sottil trova a Monza la sua prima vittoria in carriera in Serie A. Un traguardo importante - sognato, voluto, cercato - per un allenatore che, dopo tanti anni di gavetta, vuole dimostrare a tutti di n ...I biancorossi subiscono la terza sconfitta consecutiva e sono ancora a 0 punti in classifica. La squadra di Stroppa era passata in vantaggio con Colpani, ma poi subisce la rimonta friulana con le reti ...