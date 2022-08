Benevento, giorni e orari del 7°, 8° e 9° turno: Strega due volte di domenica (Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La Lega di Serie B ha reso noti giorni e orari di tre turni di campionato, precisamente della settima, ottava e nona giornata. Il Benevento affronterà Ascoli e Ternana al “Ciro Vigorito“, match intervallati dalla trasferta sul campo del SudTirol. Questi, nel dettaglio, i giorni in cui scenderà in campo la formazione allenata da Fabio Caserta: 7^ giornata: Benevento-Ascoli – domenica 2 Ottobre 2022, ore 16:15 8^ giornata: SudTirol-Benevento – domenica 9 Ottobre 2022, ore 16:15 9^ giornata: Benevento-Ternana – Sabato 15 Ottobre 2022, ore 14:00 L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– La Lega di Serie B ha reso notidi tre turni di campionato, precisamente della settima, ottava e nona giornata. Ilaffronterà Ascoli e Ternana al “Ciro Vigorito“, match intervallati dalla trasferta sul campo del SudTirol. Questi, nel dettaglio, iin cui scenderà in campo la formazione allenata da Fabio Caserta: 7^ giornata:-Ascoli –2 Ottobre 2022, ore 16:15 8^ giornata: SudTirol-9 Ottobre 2022, ore 16:15 9^ giornata:-Ternana – Sabato 15 Ottobre 2022, ore 14:00 L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Max_Mogavero : Duro striscione dei tifosi del #Benevento che senza troppi giri di parole invitano Federico Barba a cambiare aria.… - SandraCeradini : RT @Antonioquantum2: @blu_mirtillo Sta nn c'è male...gli occhietti sono in fase di guarigione...lo sta seguendo il dottor Ricci di Benevent… - Antonioquantum2 : @blu_mirtillo Sta nn c'è male...gli occhietti sono in fase di guarigione...lo sta seguendo il dottor Ricci di Benev… - ilvaglio1 : Cinque giorni di concerti ad Airola per 'Sentieri Aperti' #sentieriaperti #musica #airola #benevento - TV7Benevento : CALCIO. BENEVENTO-FROSINONE, VICINO ALLO SCAMBIO INSIGNE – CIANO. - -