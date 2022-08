Winks Sampdoria, è fatta. Tutti i dettagli del colpo doriano (Di lunedì 29 agosto 2022) Winks è pronto a volare a Genova: la Sampdoria piazza il colpo per il centrocampo dal Tottenham di Conte. Tutti i dettagli dell’operazione La Sampdoria ha messo a segno il colpo Harry Winks. Il centrocampista inglese classe ’96 sbarcherà domani a Genova e, nella giornata di mercoledì, sosterrà le visite mediche con il club doriano. L’approdo in Italia è stato rimandato di qualche giorno a causa del visto, nonostante la firma sul contratto sia già arrivata. Winks approderà alla corte di Giampaolo in prestito dal Tottenham con diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni di euro. Gli Spurs pagheranno il 50% dell’ingaggio del centrocampista. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022)è pronto a volare a Genova: lapiazza ilper il centrocampo dal Tottenham di Conte.dell’operazione Laha messo a segno ilHarry. Il centrocampista inglese classe ’96 sbarcherà domani a Genova e, nella giornata di mercoledì, sosterrà le visite mediche con il club. L’approdo in Italia è stato rimandato di qualche giorno a causa del visto, nonostante la firma sul contratto sia già arrivata.approderà alla corte di Giampaolo in prestito dal Tottenham con diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni di euro. Gli Spurs pagheranno il 50% dell’ingaggio del centrocampista. L'articolo proviene da Calcio News 24.

