Pontassieve | morto a 105 anni Basilio Pompei | reduce | nominato da Mattarella cavaliere al merito

(Di lunedì 29 agosto 2022) Ha visto due guerre e la seconda l'ha combattuta finendo anche in un campo di prigionia: se n'è andato sulla soglia dei 105(che avrebbe compiuto fra un mese), ex internato militare ealdella Repubblica italiana, onorificenza che gli era stata conferita dal Presidente della Repubblica, Sergio, nel 2021 L'articolo proviene da Firenze Post.

Ha visto due guerre e la seconda l'ha combattuta finendo anche in un campo di prigionia: se n'è andato sulla soglia dei 105 anni (che avrebbe compiuto fra un mese) Basilio Pompei, ex internato militar ...Rifiutò di aderire alla Rsi e fu internato, a 100 anni rinnovò la patente, a 104 si fece vaccinare contro il Covid ricevendo critiche sui social alle quali replicò: «Possono dire quello che vogliono» ...