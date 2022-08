Orrore in Italia, pensionato ucciso e fatto a pezzi: svelata l’identità del killer (Di lunedì 29 agosto 2022) A un mese dal macabro ritrovamento dei resti di Shefki Kurti, le indagini sono arrivate a una svolta. Finalmente è stata svelata l’identità del killer del pensionato albanese di 72 anni ucciso, fatto a pezzi e gettato nel fiume Adigetto in sacchi di plastica, a Badia Polesine, in provincia di Rovigo. I resti della vittima erano stati rinvenuti lo scorso 28 luglio da alcuni addetti alla pulizia degli argini del fiume. Fin da subito, gli inquirenti del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Rovigo, guidati dal Tenente Colonnello Umberto Carpin, hanno focalizzato le indagini sulla famiglia della vittima e l’assassino è proprio uno di loro.



Svolta nel caso dell’omicidio di Shefki Kurti, il pensionato residente a Badia Polesine, in provincia di ... Leggi su tvzap (Di lunedì 29 agosto 2022) A un mese dal macabro ritrovamento dei resti di Shefki Kurti, le indagini sono arrivate a una svolta. Finalmente è statadeldelalbanese di 72 annie gettato nel fiume Adigetto in sacchi di plastica, a Badia Polesine, in provincia di Rovigo. I resti della vittima erano stati rinvenuti lo scorso 28 luglio da alcuni addetti alla pulizia degli argini del fiume. Fin da subito, gli inquirenti del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Rovigo, guidati dal Tenente Colonnello Umberto Carpin, hanno focalizzato le indagini sulla famiglia della vittima e l’assassino è proprio uno di loro.Svolta nel caso dell’omicidio di Shefki Kurti, ilresidente a Badia Polesine, in provincia di ...

yoghi1954 : @survivalitalia @JamilChade Cosa possiamo fare? L’Italia insegue le destre, forse saremo o già siamo complici dell’… - LorenzoBovini : Inizio a ringraziare che l'Italia non sia ai mondiali per non vedere quell'orrore di maglia away - Antonella_O_O : @ritadallachiesa @TereFalcone @Patty66509580 @walterlana6 @forza_italia Che cosa dovrebbe aggiungere da dentro l'ab… - CosimoLorenzis : A Mastrangelo un bel vai a quel paese è d'obbligo. Gia la sanità è quella che sta peggio, perché togliere risorse.… - yoghi1954 : @AntonellaNapoli @francofontana43 @Artventuno @BeppeGiulietti @maurobiani @AlekosPrete @StefaniaBattis4… -