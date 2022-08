L'Inter è ufficialmente nei guai: Lukaku fa tremare Inzaghi, cosa rischia (Di lunedì 29 agosto 2022) In Casa Inter piove sul bagnato dopo la trasferta di Roma. Dal k.o. contro la Lazio, per il secondo anno di fila vincente con un secco 3-1 sull'ex Simone Inzaghi, all'infortunio muscolare di Romelu Lukaku, che spaventa società e tifosi nerazzurri. Nell'allenamento della domenica, in preparazione della sfida casalinga contro la Cremonese di martedì sera (ore 20.45), il belga ha accusato un risentimento muscolare dopo aver provato un tiro. Gli esami fra lunedì e martedì ci diranno di più, e non è da escludere nulla. Quella che sembra certa è l'assenza della punta sabato prossimo, quando a San Siro, alle 18, va di scena il derby di Milano contro il Milan, con il Diavolo che giocherà la partita d'andata in casa. Lukaku, scenario peggio lo vede saltare sei partite I medici intanto preferiscono non fare previsioni, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) In Casapiove sul bagnato dopo la trasferta di Roma. Dal k.o. contro la Lazio, per il secondo anno di fila vincente con un secco 3-1 sull'ex Simone, all'infortunio muscolare di Romelu, che spaventa società e tifosi nerazzurri. Nell'allenamento della domenica, in preparazione della sfida casalinga contro la Cremonese di martedì sera (ore 20.45), il belga ha accusato un risentimento muscolare dopo aver provato un tiro. Gli esami fra lunedì e martedì ci diranno di più, e non è da escludere nulla. Quella che sembra certa è l'assenza della punta sabato prossimo, quando a San Siro, alle 18, va di scena il derby di Milano contro il Milan, con il Diavolo che giocherà la partita d'andata in casa., scenario peggio lo vede saltare sei partite I medici intanto preferiscono non fare previsioni, ...

