(Di lunedì 29 agosto 2022)è attualmente uno dei wrestler più apprezzati al mondo. Le sue abilità sul ring sono indiscutibili. Il wrestler inglese è una delle top star della NJPW e da qualche tempo lo stiamo vedendo in azione anche in AEW.non ha certo bisogno di presentazioni. Alla spalle una lunga carriera. Nella giornata di ieri i due si sono punzecchiati via. Il tutto è nato da un post pubblicato da un account Twitter parodia. LaL’account (parodia) Twitter “Wrestling Banana” ha pubblicato un post nel quale si evidenziava chenel giro di un mese ha disputato più match a 5 stelle di quanti ne abbiano fatti complessivamente in tutta la loro carriera gente come John Cena, Kurt Angle, CM Punk. Non certo gli ultimi ...

Zona_Wrestling : Kevin Nash e Will Ospreay si beccano sui social, polemica tra i due - Peppe_Doronzo : Lo ripeto da anni oramai: i vari lockdown ricattatori dei giocatori per ridiscutere il contratto collettivo ha mess… - IsolaWrestling : KEVIN NASH È QUASI USCITO DAL COPIONE DURANTE IL SEGMENTO DI CM PUNK - TrenoMc : RT @AroundTheGameIT: 'Steve Nash e io, con Joe Tsai e Clara Wu Tsai, ci siamo incontrati con Kevin Durant e Rich Kleiman, e abbiamo deciso… - lacittanews : Kevin Durant rimarrà ai Brooklyn Nets. -

World Wrestling

Dopo la decisione di proseguire insieme aDurant almeno per la prossima stagione, la ...in questo momento (almeno sulla carta) il reparto meno forte del roster in mano a coach Steve, con i ......le ipotesi più accreditate) ma Kyrie per ora è ai Nets e ai Nets sembra poter rimanereDURANT ...richiesto la cessione e dopo aver pubblicamente criticato GM (Sean Marks) e allenatore (Steve) ... Kevin Nash: "Triple H può lavorare senza ostacoli ora" In settimana è ufficialmente calato il sipario sulla telenovela che ha visto Kevin Durant e i Brooklyn Nets come protagonisti e l’intero universo degli appassionati NBA nella veste di ...Dopo la richiesta di trade KD ha annunciato che resterà con i Nets. Che cosa non ha funzionato e le prospettive di una tregua provvisoria ...