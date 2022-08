Gazzetta – Inter, Zhang frena: potrebbe saltare l’arrivo di Acerbi dalla Lazio (Di lunedì 29 agosto 2022) 2022-08-29 18:53:23 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la Gazzetta dello Sport: La proprietà non sarebbe convinta di alzare ulteriormente il monte ingaggi con l’arrivo del laziale. Ormai tramontate le piste Chabolah e Akanji Non è così certo l’arrivo di Francesco Acerbi all’Inter. Steven Zhang pare non essere convinto dell’operazione che porterebbe il difensore della Lazio in nerazzurro, alzando ulteriormente il monte ingaggi. Il 34enne sarebbe dovuto arrivare domani a Milano per le visite mediche e la firma del contratto da 2,2 milioni di euro con scadenza giugno 2023 dopo che la dirigenza Interista aveva trovato un accordo con quella biancoceleste per il prestito gratuito con diritto di riscatto. Chabolah ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 29 agosto 2022) 2022-08-29 18:53:23 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta ladello Sport: La proprietà non sarebbe convinta di alzare ulteriormente il monte ingaggi condel laziale. Ormai tramontate le piste Chabolah e Akanji Non è così certodi Francescoall’. Stevenpare non essere convinto dell’operazione che porterebbe il difensore dellain nerazzurro, alzando ulteriormente il monte ingaggi. Il 34enne sarebbe dovuto arrivare domani a Milano per le visite mediche e la firma del contratto da 2,2 milioni di euro con scadenza giugno 2023 dopo che la dirigenzaista aveva trovato un accordo con quella biancoceleste per il prestito gratuito con diritto di riscatto. Chabolah ...

