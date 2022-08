Elezioni | Di Maio | ' Di Battista iscritto a partito di chi vomita odio contro me' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago.(Adnkronos) - Alessandro Di? "E'aldi tutti quelli cheno il loronei miei confronti, ci sono tutti, è in buona compagnia di Salvini, Meloni, Calenda. Io e lui siamo andati agli antipodi in questi anni, ma lui usa turpiloquidi me, io non voglio restituire la stessa moneta". Lo dice il ministro agli Affari esteri Luigi Di, ospite di La Stampa. A chi gli chiede se un futuro torneranno a prendersi una birra insieme, "be', non ci sentiamo da tempo - ammette il leader di Impegno Civico - ma una birra io l'ho presa con tutti, certo non parleremo di politica ma di altro, di famiglia e figli magari".