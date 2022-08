LaVeritaWeb : La proposta di Borrell rischia di trascinare l’Europa nella guerra. La Russia stronca i tentativi di negoziato: pa… - abunomnes : @busettodavide E sulla pelle degli europei viste le bombe sul tetto della centrale poc’anzi - GiuliaBelard : Bombe sul tetto della centrale nucleare di #Zaporizhzhia. Così parte la missione più difficile della storia dell'Ai… - Giacinto_Bruno : RT @HuffPostItalia: Bombe sul tetto della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Così parte la missione più difficile della storia https://t.co… - Ecate31 : RT @HuffPostItalia: Bombe sul tetto della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Così parte la missione più difficile della storia https://t.co… -

Aiea: colpiti edifici a 100 metri dal reattore di ZaporizhzhiaLa squadra di missione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica ( Aiea ) è partita oggi per andare alla centrale nucleare di Zaporizhzhia . L' Italia sarà nel team che visiterà il sito ...Le Forze Armate russe hanno denunciato un nuovo raid sferrato, a loro dire, dalle truppe ucraine, che ha colpito il tetto della centrale nucleare di Zaporizhzhia con un obice M777 made in Usa. L'eserc ...I tecnici dell'Aiea arriveranno nei prossimi giorni per prendere informazioni e rafforzare la sicurezza. Paolo Zeppa (Isin): "Bisogna creare una zona ...