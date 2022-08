Artemis 1, lancio annullato causa problemi tecnici (Di lunedì 29 agosto 2022) Il lancio di Artemis 1, previsto per oggi, è stato annullato dalla Nasa a causa di un problema tecnico. Il lanciatore americano Space Launch System (Sls), con la navicella Orion, era pronto sulla piattaforma 39B del Kennedy Space Center in Florida in attesa del decollo, inizialmente previsto alle 14:33 ora italiana. Per un problema a uno dei 4 motori (Rs25) del primo stadio del vettore, l’Agenzia americana ha inizialmente sospeso il conto alla rovescia a 40 minuti dalla partenza, poi ha annullato il lancio. La missione potrebbe dunque spostarsi al 2 settembre: la finestra si dovrebbe aprire alle 18:48 ora italiana per una durata di 120 minuti. In quel caso la missione dovrebbe durare 39 giorni invece che 42, concludendosi con un ammaraggio nell’Oceano Pacifico previsto per l’11 ... Leggi su notizieitaliaonline (Di lunedì 29 agosto 2022) Ildi1, previsto per oggi, è statodalla Nasa adi un problema tecnico. Il lanciatore americano Space Launch System (Sls), con la navicella Orion, era pronto sulla piattaforma 39B del Kennedy Space Center in Florida in attesa del decollo, inizialmente previsto alle 14:33 ora italiana. Per un problema a uno dei 4 motori (Rs25) del primo stadio del vettore, l’Agenzia americana ha inizialmente sospeso il conto alla rovescia a 40 minuti dalla partenza, poi hail. La missione potrebbe dunque spostarsi al 2 settembre: la finestra si dovrebbe aprire alle 18:48 ora italiana per una durata di 120 minuti. In quel caso la missione dovrebbe durare 39 giorni invece che 42, concludendosi con un ammaraggio nell’Oceano Pacifico previsto per l’11 ...

