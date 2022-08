Adela-Olga, un caso (non l’unico) di incompetenza degli 007 russi. Scrive Lucas (Di lunedì 29 agosto 2022) Una nuova inchiesta di Bellingcat racconta la storia di una donna nota ai suoi molti amici come Maria Adela Kuhfeldt Rivera. Dopo essersi spostata tra Roma, Malta e Parigi, si era stabilita a Napoli, dove gestiva una gioielleria e intratteneva un’intesa vita mondana, soprattutto con gli stranieri legati all’importante base della Marina statunitense. I suoi gioielli, apparentemente originali, erano falsi: importazioni cinesi a basso costo. Così come la sua storia. Non era nata in Perù e cresciuta a Mosca da genitori adottivi. Era infatti Olga Kolobova, parte di una preziosa rete di “clandestini” sotto copertura che lavorano all’estero per il GRU, l’agenzia di intelligence militare russa. Bellingcat lo ha appurato soprattutto incrociando informazioni open-source e database trapelati. In particolare, il passaporto russo usato da “Rivera” differiva di una ... Leggi su formiche (Di lunedì 29 agosto 2022) Una nuova inchiesta di Bellingcat racconta la storia di una donna nota ai suoi molti amici come MariaKuhfeldt Rivera. Dopo essersi spostata tra Roma, Malta e Parigi, si era stabilita a Napoli, dove gestiva una gioielleria e intratteneva un’intesa vita mondana, soprattutto con gli stranieri legati all’importante base della Marina statunitense. I suoi gioielli, apparentemente originali, erano falsi: importazioni cinesi a basso costo. Così come la sua storia. Non era nata in Perù e cresciuta a Mosca da genitori adottivi. Era infattiKolobova, parte di una preziosa rete di “clandestini” sotto copertura che lavorano all’estero per il GRU, l’agenzia di intelligence militare russa. Bellingcat lo ha appurato soprattutto incrociando informazioni open-source e database trapelati. In particolare, il passaporto russo usato da “Rivera” differiva di una ...

