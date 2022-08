Ultime Notizie – Caro energia, Di Maio: “Pieno mandato a Draghi? Non ce l’ha per capricci Salvini” (Di domenica 28 agosto 2022) “Pieno mandato a Draghi? Salvini farebbe bene a tacere, perché Draghi non ha più il Pieno mandato da quando proprio Salvini ha deciso di far cadere questo governo senza alcuna motivazione, ma solo per capricci. Adesso si è reso conto di averla fatta grossa, di aver trascinato il Paese in un caos economico ed energetico senza precedenti con le bollette che aumentano a causa dei ricatti russi, e chiede l’aiuto di Draghi. Il governo interverrà sul Caro energia a prescindere dalle sceneggiate mediatiche di Salvini”. Così il ministro agli Affari Esteri Luigi Di Maio, leader di Impegno Civico. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 28 agosto 2022) “farebbe bene a tacere, perchénon ha più ilda quando proprioha deciso di far cadere questo governo senza alcuna motivazione, ma solo per. Adesso si è reso conto di averla fatta grossa, di aver trascinato il Paese in un caos economico ed energetico senza precedenti con le bollette che aumentano a causa dei ricatti russi, e chiede l’aiuto di. Il governo interverrà sula prescindere dalle sceneggiate mediatiche di”. Così il ministro agli Affari Esteri Luigi Di, leader di Impegno Civico. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

