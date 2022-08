Signori: «Nessuno mi cerca. Nell’Italia moralista, anche se vieni assolto ti resta addosso un alone» (Di domenica 28 agosto 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Beppe Signori. Dopo dieci anni, un anno fa, ha ottenuto finalmente l’assoluzione dalla condanna di implicazione nel calcioscommesse. Ma in 12 mesi non gli sono mai arrivate offerte dal mondo del calcio. «Zero assoluto, nonostante abbia conseguito il patentino di allenatore a Coverciano nel 2010. Purtroppo in Italia siamo tutti moralisti e anche se vieni assolto ti rimane addosso un alone, resti quello che scommetteva e vendeva le partite. Ma io lo sapevo… Il mondo del calcio è comunque a sé, quando ne sei fuori per una motivazione come la mia c’è molta paura a farti rientrare, forse in qualche modo do fastidio». Neanche in qualche settore giovanile? «Purtroppo no e io accetterei qualsiasi proposta con entusiasmo, mica pretendo la ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 agosto 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Beppe. Dopo dieci anni, un anno fa, ha ottenuto finalmente l’assoluzione dalla condanna di implicazione nel calcioscommesse. Ma in 12 mesi non gli sono mai arrivate offerte dal mondo del calcio. «Zero assoluto, nonostante abbia conseguito il patentino di allenatore a Coverciano nel 2010. Purtroppo in Italia siamo tutti moralisti eseti rimaneun, resti quello che scommetteva e vendeva le partite. Ma io lo sapevo… Il mondo del calcio è comunque a sé, quando ne sei fuori per una motivazione come la mia c’è molta paura a farti rientrare, forse in qualche modo do fastidio». Nein qualche settore giovanile? «Purtroppo no e io accetterei qualsiasi proposta con entusiasmo, mica pretendo la ...

napolista : #Signori: «Nessuno mi cerca. Nell’Italia moralista, anche se vieni assolto ti resta addosso un alone» Alla Gazzett… - monica_lotti : @Lilith91468114 Infatti.tutti signori nessuno???? - colorARTillery : @QLexPipiens @_iunius Personalmente non voglio convincere nessuno. Il sistema è blindato. Certo la bassa affluenza… - dixibianconero : RT @__grazy87: È da 15 mesi che è ritornato alla Juventus e ancora non ha VINTO NESSUNO SCONTRO DIRETTO. SIGNORE E SIGNORI IL 'MAGO MACS' ??… - __grazy87 : È da 15 mesi che è ritornato alla Juventus e ancora non ha VINTO NESSUNO SCONTRO DIRETTO. SIGNORE E SIGNORI IL 'MAG… -