Sampdoria Winks, possibile esordio col Verona: le ultime (Di domenica 28 agosto 2022) La Sampdoria a inizio settimana è pronta ad abbracciare Winks, il centrocampista andrà in tribuna con la Lazio e punta all'esordio col Verona? La Sampdoria a inizio settimana è pronta ad abbracciare Winks, il centrocampista andrà in tribuna con la Lazio e punta all'esordio col Verona? Il suo arrivo è previsto proprio in questa settimana del turno infrasettimanale. Giampaolo dovrà decidere anche in base alla condizione ma è preventivabile che per la sfida contro la Lazio non sarà tra i convocati. L'articolo proviene da Calcio News 24.

