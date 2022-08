Sampdoria | il ds conferma l’acquisto | “Abbiamo un accordo”

(Di domenica 28 agosto 2022) Sconfitta pesante per lacontro la Salernitana nel match appena concluso. Il tecnico Marco Giampaolo ha parlato di mancanza di umiltà, ma è evidente che ai blucerchiati manchi ancora qualche innesto. In seguito alla partita, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport anche il direttore dell’area tecnica dellaCarlo Osti. Dopo aver esposto la sua visione sul match, ha trattato il tema del mercato. CalciomercatoWinks Dopo una sessione estiva non particolarmente entusiasmante, la Samp sta provando a chiudere un colpo che sarebbe di fondamentale importanza per aumentare il valore della rosa di Giampaolo. Osti si è espresso così riguardo il possibile acquisto di Harry Winks dal Tottenham: “già raggiunto unsia con il giocatore sia con la squadra. Ora ...

emamarro : Questo conferma la partita penosa che abbiamo fatto contro la Sampdoria - AnsaLiguria : Calcio: Giampaolo, con la Salernitana posta vale doppio. Tecnico Sampdoria, mi aspetto conferma squadra dopo Juve… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Giampaolo, con la Salernitana posta vale doppio Tecnico Sampdoria, mi aspetto conferma squadra dopo Juve - geppetto23 : Sampdoria - Milan Primavera Coubis, voto 6,5: il giocatore che ha fatto parte del precampionato della Prima Squadra… - NapoliAddict : Ounas-Sampdoria, la conferma: «Buon rapporto col Napoli. Nelle ultime ore…» #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli… -

L' Hellas VeronaHenry in attacco al fianco di Lasagna . Salernitana esono entrambe alla ricerca della prima vittoria stagionale.... quella di assegnare l'organizzazione della Coppa del Mondo al piccolo emirato, che si... In avanti, come contro la, saranno Cuadrado e Kostic a cercare di creare occasioni da rete ...Un goal e un assist contro la Sampdoria, non perdona da ex Federico Bonazzoli che poi si esibisce nella sua solita esultanza sfrenata ...Milano, 28 ago. (LaPresse) - La Salernitana travolge con un netto 4-0 la Sampdoria, in una gara valida per la 3/a giornata di Serie A. Le reti dei campani ...