Salernitana | Nicola | ' Idee | coraggio e aggressività Prestazione da squadra'

(Di domenica 28 agosto 2022) SALERNO - Lanon da scampo alla Sampdoria e la travolge (4 - 0). Un risultato che non ammette repliche, che catapulta i campani a quota 4 punti in classifica e che significa, soprattutto, ...

TuttoSalerno : Nicola: 'Mercato? Vincere 4-0 non fa tendenza, tutti vogliamo una grande Salernitana' - SalernoSport24 : ??? #salastampa di #SalernitanaSampdoria ??? Nicola raggiante: ' ?? Leggi l’articolo su #SalernoSport24 ?? #SalSam… - CalcioNews24 : #Candreva parla così dopo #SalernitanaSampdoria ??? - Salernogranata : Salernitana, Davide Nicola: 'Sono contento per i ragazzi, ora testa al Bologna' - aSalerno_it : #salerno Salernitana, Nicola: 'Gara molto convincente' -

SALERNO - Lanon da scampo alla Sampdoria e la travolge (4 - 0). Un risultato che non ammette ... Questo il commento di Davidetecnico dei granata a Dazn: "Sono soddisfatto. Abbiamo ...Antonio Candreva, esterno della, ha parlato al dopo la vittoria della formazione campana contro la Sampdoria Antonio Candreva, esterno della, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Sampdoria. VITTORIA ...Davide Nicola è soddisfatto dopo il poker rifilato alla Sampdoria. "Tutti siamo contenti per i ragazzi perché hanno fatto una partita ...Il tecnico dopo la vittoria sui blucerchiati: "Sono soddisfatto perchè i ragazzi hanno messo in campo idee, coraggio e competitività. Maggiore Può fare il play" ...