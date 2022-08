Perché Robert Downey Jr. ha lasciato l’MCU? (Di domenica 28 agosto 2022) Robert Downey Jr. ha lasciato il suo ruolo di Iron Man nel 2019, dando una svolta radicale all’MCU. Downey ha dato il via al ruolo di Tony Stark con il primo film di Iron Man di Jon Favreau nel 2008. Il personaggio era diventato praticamente sinonimo del MCU, apparendo in altri due film di Iron Man e in molte altre pellicole del franchise. Come sappiamo Iron Man si è sacrificato in Avengers: Endgame, l’ultimo film in cui Downey ha interpretato l’amato eroe. Perché Robert Downey Jr ha lasciato l’armatura di Iron Man? Marvel – Avengers EndgamePoiché la Marvel offre un assaggio di Ironheart nella preparazione di Black Panther 2, è naturale chiedersi come la sua introduzione si colleghi all’eredità di Iron Man, e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 agosto 2022)Jr. hail suo ruolo di Iron Man nel 2019, dando una svolta radicale alha dato il via al ruolo di Tony Stark con il primo film di Iron Man di Jon Favreau nel 2008. Il personaggio era diventato praticamente sinonimo del MCU, apparendo in altri due film di Iron Man e in molte altre pellicole del franchise. Come sappiamo Iron Man si è sacrificato in Avengers: Endgame, l’ultimo film in cuiha interpretato l’amato eroe.Jr hal’armatura di Iron Man? Marvel – Avengers EndgamePoiché la Marvel offre un assaggio di Ironheart nella preparazione di Black Panther 2, è naturale chiedersi come la sua introduzione si colleghi all’eredità di Iron Man, e ...

