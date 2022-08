Papa Francesco a L'Aquila: «Per ricostruzione serve impegno lungimirante». E saluta la folla in dialetto: «Jemo 'Nnanzi» (Di domenica 28 agosto 2022) L'Aquila - Papa Francesco è arrivato in Piazza Duomo pochi minuti prima delle 9, dopo essere atterrato con l'elicottero a piazza d'Armi: un cambio di programma rispetto... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 28 agosto 2022) L'è arrivato in Piazza Duomo pochi minuti prima delle 9, dopo essere atterrato con l'elicottero a piazza d'Armi: un cambio di programma rispetto...

_Nico_Piro_ : Dalla via crucis in poi @Pontifex_it è bersaglio di attacchi, da Kyev e dai nostrani opinionisti con l'elmetto. Biz… - riotta : In #Ucraina le voci raccolte dei cattolici e greco-cattolici, vescovi, cappellani, sacerdoti, intellettuali su Pap… - Avvenire_Nei : 20 nuovi cardinali. Oggi il Concistoro con Francesco - nuovaradio603 : Giornata storica per L'Aquila nel giorno della 728a #Perdonanza. Alle 11:30, dopo la Messa solenne, Papa Francesco… - AnnaPalladino16 : RT @vaticannews_it: Epicoco: Celestino V e Francesco, due pontificati nel segno della misericordia. @EpicocoLM #PapaFrancesco #laquila ??… -