Io figlio segreto di Agnelli? Ora vi dico tutto | Montezemolo | confessione privata

(Di domenica 28 agosto 2022) Luca Cordero diin una lunga intervista al Corriere si racconta. Parla di, del suo rapporto con la Ferrari, di quello cone di quello con Sergio Marchionne. E proprio sull'Avvocato era girata una voce qualche anno fa, una sorta di leggenda sul fatto che fosse il padre di. Ebbene, ora il manager spiega: "In famiglia ne sorridevamo: “Mamma, cos'hai combinato?”. È vero però che per me è stato come un padre. Mi ha trasmesso la curiosità per gli uomini, per il mondo, per l'arte contemporanea: la pop art e l'arte povera, Lichtenstein e Alighiero Boetti, Warhol e Pistoletto... A Torino abitavo sulla sua stessa collina, qualche tornante sotto. Ogni tanto mi chiamava: “Vieni a vedere il secondo tempo di un film?”. Avvocato, ma perché il secondo tempo? “Va bene, ...

S8marzo : @SkySportF1 Ma … Albon … è il figlio segreto di Carlo V.????? - GiannyAOT97 : RT @Frances86999541: Pierre Kalulu è il figlio segreto di Maldini - EffeMoni : @DupsVLF Illumina San Siro KTM! Si può dire che Pierino è il figlio segreto di Baresi? ?? - Frances86999541 : Pierre Kalulu è il figlio segreto di Maldini - Franco47355419 : @rulajebreal @SegalaMatilde E il figlio segreto di sputin -

Così con lei va nostroOtis. Però ci telefoniamo venti volte al giorno". Venti volte al ... Lui, in gran, si è informato sull'artigiano che lo aveva fatto e me ne ha fatto fare uno uguale"...... come Pietro, non brillava per coraggio: era infatti Suo discepolo in, per timore dei ... Avrebbe visto Sua mamma, Maria, con l'anima attraversata dalla spada di aver perso Suo, come Le ...Ha diretto “Per un pugno di dollari“ e “C’era una volta in America“. "Il suo segreto era la nostra famiglia: mai fatto una vacanza divisi. Sono cresciuto con ’zio’ Giuliano Gemma e con i figli di Togn ...Ha diretto “Per un pugno di dollari“ e “C’era una volta in America“ "Il suo segreto era la nostra famiglia: mai fatto una vacanza divisi. Sono cresciuto con ’zio’ Giuliano Gemma e con i figli di Togna ...