F1 GP Belgio 2022 | Verstappen | “Vittoria in un weekend incredibile | ne vogliamo altri così”

(Di domenica 28 agosto 2022) “Il primo giro è stato frenetico, quindi ho cercato di stare fuori dai guai. Ho scelto i posti giusti dove sorpassare e la giusta strategia gomme. Quando ci siamo portati in testa invece abbiamo gestito. Tutto ilè stato”. Questo il commento a caldo di Max, vincitore del Gran Premio del. Il leader del mondiale è stato protagonista di una strepitosa rimonta, dato che partiva quattordicesimo: “Non avrei potuto immaginare undel genere, ma ne. Zandvoort? Voglio godermi questa giornata, poi vedremo cosa riusciremo a fare la settimana prossima”. SportFace.

SkySportF1 : ?? SPA-VENTOSO MAX VERSTAPPEN ? ? La rimonta più veloce nella storia della F1 I risultati ? - SkySportF1 : ? CARLOS SAINZ POOOOOLE POSITION ?? Verstappen miglior tempo, ma è penalizzato I risultati ?… - SkySportF1 : ULTIM'ORA F1 GP DEL BELGIO, TSUNODA PARTIRA' DALLA PIT LANE: VERSTAPPEN E LECLERC GUADAGNANO UNA POSIZIONE La grigl… - repubblica : F1, Gp di Belgio 2022: Verstappen vince, da 14° a primo. Sainz terzo, sesto e sfortunato Leclerc [dalla nostra invi… - F1Sport_PitTalk : F1 | Belgio: Verstappen vola e umilia la Ferrari -

Max Verstappen vince il Gran Premio delin Formula 1 . Dopo la rimonta in Ungheria, l'olandese della Red Bull si ripete sul circuito di Spa e, nonostante partisse dalla quattordicesima posizione, domina la gara incrementando il suo ...Il Gran Premio delera il primo dopo la sosta estiva del Mondiale, che da qui entrerà nella sua fase decisiva . Con la nona vittoria stagionale, Verstappen ha aumentato ulteriormente il suo ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...A Spa dominio incontrastato dell'olandese, che rimonta dalla settima fila andandosi a prendere un successo a dir poco spettacolare nel giorno della doppietta Red Bull; podio per Sainz, Leclerc 5° con ...