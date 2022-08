Bianca Balti, la supermodella finisce sotto i ferri: “Un intervento importante…” (Di domenica 28 agosto 2022) La splendida trentottenne nata a Lodi ha confessato di esser pronta a finire sotto i ferri per sottoporsi ad un’operazione chirurgica. Nel corso di una intervista ha spiegato le motivazioni che l’hanno spinta a questa decisione Bianca Balti si è avvicinata al mondo della moda fin dalla giovane età. Poco dopo aver conseguito la maturità al liceo classico, la donna si è trasferita nel capoluogo della regione Lombardia. Nel 2005 ha cominciato un’importante collaborazione con il celebre marchio Dolce e Gabbana. Successivamente ha preso parte a svariate campagne pubblicitarie per grandi brand del calibro di Roberto Cavalli, Armani Jeans, Rolex, Paul Smith, Donna Karan, Christian Dior e tanti altri ancora. Bianca Balti (Websource)La ... Leggi su ildemocratico (Di domenica 28 agosto 2022) La splendida trentottenne nata a Lodi ha confessato di esser pronta a finireperporsi ad un’operazione chirurgica. Nel corso di una intervista ha spiegato le motivazioni che l’hanno spinta a questa decisionesi è avvicinata al mondo della moda fin dalla giovane età. Poco dopo aver conseguito la maturità al liceo classico, la donna si è trasferita nel capoluogo della regione Lombardia. Nel 2005 ha cominciato un’importante collaborazione con il celebre marchio Dolce e Gabbana. Successivamente ha preso parte a svariate campagne pubblicitarie per grandi brand del calibro di Roberto Cavalli, Armani Jeans, Rolex, Paul Smith, Donna Karan, Christian Dior e tanti altri ancora.(Websource)La ...

