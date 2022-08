Addio a Giulio Giustiniani, fu vicedirettore del Corriere della Sera (Di domenica 28 agosto 2022) E’ morto il giornalista e scrittore Giulio Giustiniani. Ex vicedirettore del Corriere della Sera, era nato a Firenze il 25 luglio 1952, ed era sposato con Elisabetta Nonino, la famiglia friulana della omonima grappa, con la quale aveva avuto tre figlie. E’ morto dopo una breve malattia. Giulio Giustiniani si era formato con studi classici, poi scienze politiche. Inizio’ la carriera di giornalista a La Nazione, nel 1970. In pochi anni divenne caporedattore centrale e, dopo qualche cambio di testata e di citta’, arrivo’, chiamato da Ugo Stille, Al Corriere con la qualifica di caporedattore centrale. Anche qui fece carriera fino a diventare vicedirettore. Poi, altre esperienze professionali al Gazzettino ... Leggi su ildenaro (Di domenica 28 agosto 2022) E’ morto il giornalista e scrittore. Exdel, era nato a Firenze il 25 luglio 1952, ed era sposato con Elisabetta Nonino, la famiglia friulanaomonima grappa, con la quale aveva avuto tre figlie. E’ morto dopo una breve malattia.si era formato con studi classici, poi scienze politiche. Inizio’ la carriera di giornalista a La Nazione, nel 1970. In pochi anni divenne caporedattore centrale e, dopo qualche cambio di testata e di citta’, arrivo’, chiamato da Ugo Stille, Alcon la qualifica di caporedattore centrale. Anche qui fece carriera fino a diventare. Poi, altre esperienze professionali al Gazzettino ...

GiornalistiItal : Addio al giornalista Giulio Giustiniani - - giulio_galli : RT @EzioGreggio: Addio a Gino Cogliandro, compagno col suo gruppo dei Trettre di tanti anni di lavoro e di allegria, insieme a #DriveIn . C… - cronacacampania : Addio a Giulio Levi, un grande giurista di elevata umanità. - 361_magazine : Giulio Pretelli e Alessia si sono detti addio già da un po' di tempo così come racconta il fratello di Pierpaolo da… - forZa89_giulio : @ZioKlint @ilpresidenteh No, quelle anomalie sono presenti nelle famiglie eterosessuali in maggior numero e inciden… -