Ungheria | via libera a costruzione reattori russi

(Adnkronos) – L'Ungheria, che mantiene rapporti di cooperazione con Mosca malgrado la sua appartenenza all'Unione europea, ha autorizzato la costruzione di due nuovi reattori da parte della russa Rosatom, che non è stata inserita nell'elenco delle aziende sanzionate a Bruxelles, che saranno operativi nel 2030. Il permesso del regolatore nazionale apre la strada all'estensione della centrale di Paks da quattro a sei reattori. Il progetto costerà 12,4 miliardi di dollari e consentirà di raddoppiare la capacità dell'impianto. La russia finanzierà la gran parte del progetto, con un prestito di dieci miliardi di dollari e l'Ungheria si farà carico subito dei rimanenti 2,4 miliardi. "E' un grande passo, una pietra miliare importante", ha commentato il ministro degli Esteri Peter

