Ultime Notizie – Serie A | Spezia-Sassuolo 2-2 – Adnkronos com

Pari per 2-2 tra Spezia e Sassuolo in un match della terza giornata di Serie A disputato allo stadio 'Picco' della città ligure. Gli ospiti aprono e chiudono le marcature con Frattesi al 27? e Pinamonti al 50?, di Bastoni al 30? e Nzola su rigore al 48? del primo tempo le reti dei padroni di casa che chiudono il match in dieci uomini per l'espulsione di Ekdal all'82' per doppia ammonizione. Le due squadra restano appaiate in classifica con 4 punti.

