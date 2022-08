Tom Ford | l’assalto ai sensi e al torpore della moda anni 90

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 27 agosto 2022) Nei giorni in cui Alessandro Michele lancia la nuova campagna pubblicitariacollezione Exquisite Gucci, presentata lo scorso Febbraio durante la Milano Fashion Week, ci troviamo a scrivere del Direttore Creativo che ha reso grande il brand negli90: Tom. L’occasione? Il suo sessantunesimo giro intorno al sole. Tom: New York e lo Studio 54 Nel 1979, appena diciottenne, Tomarriva a New York per studiare Arte alla New York University. Certo di avere più chance che nella sua Austin, si trova in realtà ad avere più possibilità e a fare più conoscenze di quanto avesse immaginato. Cruciale è la sua frequentazione dello Studio 54 di Andy Warhol dove conosce icone di stile del decennio, tra cui le modelle Bianca Jagger e Jerry Hall; lo stilista Halston e lo stesso Warhol. Si ...