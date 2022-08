Oroscopo Paolo Fox 28 agosto 2022 | Bilancia deve fare attenzione a questi segni

(Di sabato 27 agosto 2022) Ben ritrovati nella rubrica dell'quotidiano diFox. Questa volta a finire sotto la lente d'ingrandimento è la giornata del 28, che si imposterà sotto la guida della Luna Crescente in Vergine. Questo segno godrà anche del supporto del Sole. Si prefigurano 24 ore interessanti, con qualche novità da scoprire. Vediamo subito le previsioni astrologiche del 28segno per segno, ma senza trascurare il proprio ascendente!28diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete – Prendete le distanze dai soggetti che vi rendono nervosi. Nelle prossime 48 ore non dovrete cedere a provocazioni. In serata, dovrete tenere a bada l'impulso di dire al partner tutto ciò che vi passa per la testa. Toro – ...

