"Non si può muovere". Paura per la Regina Elisabetta, scelta senza precedenti (Di sabato 27 agosto 2022) Ansia e preoccupazione per la Regina Elisabetta. Le sue condizioni di salute non sarebbero ottime. Per questo i suoi medici le avrebbero sconsigliato di andare a Londra il prossimo 5 settembre, quando verrà conferito l'incarico di primo ministro al vincitore delle primarie del partito conservatore, dopo le dimissioni di Boris Johnson. La tradizione, infatti, vuole che la nomina avvenga a Buckingham Palace oppure al Castello di Windsor. I favoriti sono Rishi Sunak e Liz Truss. Quest'anno, però, potrebbe esserci un cambio di programma. La Sovrana, in particolare, avrebbe dei problemi di mobilità che negli ultimi tempi l'hanno costretta a gestire diversamente i suoi impegni ufficiali. Al momento Sua Maestà si trova a Balmoral, in Scozia. È lì che sta trascorrendo le sue vacanze dallo scorso luglio. E, viste le sue condizioni, non è escluso che sia il ...

