'Mia cugina Sandra non era come appariva sui social'

(Di sabato 27 agosto 2022) AGI - "Era una bella persona: forse è stata proprio questa bontà che non le ha permesso di vedere il diavolo che aveva davanti. E quando se ne è accorta ed è andata a fare la querela, era tardi". Così Sonia Bartolini, avvocato a Pavullo nel Frignano edi AlesMatteuzzi, ricorda in un'intervista all'AGI la donna di 56 anni uccisa martedì sera sotto casa a Bologna dal 27enne ex Giovanni Padovani, ora in carcere con l'accusa di omicidio aggravato dallo stalking. Sonia non si dà pace e vuole raccontare chi era veramente Ales, vittima di quello che lei definisce 'un amore malato'. Nell'ultimo anno e mezzo era arrivata la crisi di "una donna che non aveva figli, che ha dedicato la vita al lavoro, alla moda, che anche per questo si presentava in maniera particolare e ammiccante sui, ma le cui ...