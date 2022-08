Mark Zuckerberg non sarà chiamato a deporre in Aula per lo scandalo di Cambridge Analytica (Di sabato 27 agosto 2022) Marcia indietro, dunque: Mark Zuckerberg non sarà interrogato nell’ambito del processo per lo scandalo di Cambridge Analytica. Era il 2018 quando emersero una serie di storture e di violazioni nella gestione dei dati di di 87 milioni di utenti nel mondo (solo l’altro giorno il Brasile ha inflitto a Facebook una multa salata proprio per questa ragione) nell’ambito delle elezioni presidenziali Usa del 2016. L’accusa? Facebook avrebbe condiviso illegalmente i dati degli utenti con terze parti e che non avrebbe protetto in maniera adeguata questi dati dagli abusi di persone malintenzionate. In particolare, lo scandalo riguardava Cambridge Analytica, società assunta da Trump nel corso delle presidenziali che ha così potuto fare data ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 27 agosto 2022) Marcia indietro, dunque:noninterrogato nell’ambito del processo per lodi. Era il 2018 quando emersero una serie di storture e di violazioni nella gestione dei dati di di 87 milioni di utenti nel mondo (solo l’altro giorno il Brasile ha inflitto a Facebook una multa salata proprio per questa ragione) nell’ambito delle elezioni presidenziali Usa del 2016. L’accusa? Facebook avrebbe condiviso illegalmente i dati degli utenti con terze parti e che non avrebbe protetto in maniera adeguata questi dati dagli abusi di persone malintenzionate. In particolare, loriguardava, società assunta da Trump nel corso delle presidenziali che ha così potuto fare data ...

