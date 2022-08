LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: dieci uomini al comando con 4? di vantaggio sul gruppo (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Vuelta A España 15.42 Tutta la QuickStep in fila in testa al gruppo. Dietro di loro è schierata la Movistar nella sua interezza, seguita dai gialloneri della Jumbo-Visma. 15.39 In gruppo continua il grande lavoro di Remi Cavagna, uomo di fiducia di Remco Evenepoel. 15.37 7 km all’inizio del quarto GPM di giornata: il Puerto de Tenebredo. 15.36 70 km al traguardo. Il distacco del gruppo rimane superiore ai 4?. 15.34 Altro ritiro in corsa. Stavolta si tratta di Itamar Einhorn, israeliano della Israel Premier Tech. 15.33 Foratura per Sepp Kuss. Lo scudiero di Primoz Roglic non ha però grossi problemi a rientrare in gruppo. 15.31 Ripercorriamo la composizione della fuga: Alexey Lutsenko ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE15.42 Tutta la QuickStep in fila in testa al. Dietro di loro è schierata la Movistar nella sua interezza, seguita dai gialloneri della Jumbo-Visma. 15.39 Incontinua il grande lavoro di Remi Cavagna, uomo di fiducia di Remco Evenepoel. 15.37 7 km all’inizio del quarto GPM di giornata: il Puerto de Tenebredo. 15.36 70 km al traguardo. Il distacco delrimane superiore ai 4?. 15.34 Altro ritiro in corsa. Stavolta si tratta di Itamar Einhorn, israeliano della Israel Premier Tech. 15.33 Foratura per Sepp Kuss. Lo scudiero di Primoz Roglic non ha però grossi problemi a rientrare in. 15.31 Ripercorriamo la composizione della fuga: Alexey Lutsenko ...

