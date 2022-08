Guidonia come il Far west, esce dal balcone e spara all’impazzata (Di sabato 27 agosto 2022) Scene da Far west in via delle Molette a Guidonia. Un uomo nella notte tra giovedì e venerdì, poco dopo la mezzanotte ha iniziato a sparare fuori dal proprio balcone, senza alcun motivo apparente. I fatti Si sono vissuti attimi di terrore per quanti vivono nella zona che, a dir poco spaventati si sono barricati in casa e hanno chiesto aiuto alla Polizia. E gli agenti non si sono fatti attendere. Sono arrivati in breve sul posto insieme a personale specializzato. In breve sono risaliti all’autore degli spari che intanto si era serrato in casa e non sembrava per niente disposto a collaborare. L’intervento della Polizia È stato grazie alle capacità di persuasione dei poliziotti che il “pistolero” ha deciso di collaborare aprendo la porta e consegnando la pistola. Gli inquirenti si sono immediatamente resi conto di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 agosto 2022) Scene da Farin via delle Molette a. Un uomo nella notte tra giovedì e venerdì, poco dopo la mezzanotte ha iniziato are fuori dal proprio, senza alcun motivo apparente. I fatti Si sono vissuti attimi di terrore per quanti vivono nella zona che, a dir poco spaventati si sono barricati in casa e hanno chiesto aiuto alla Polizia. E gli agenti non si sono fatti attendere. Sono arrivati in breve sul posto insieme a personale specializzato. In breve sono risaliti all’autore degli spari che intanto si era serrato in casa e non sembrava per niente disposto a collaborare. L’intervento della Polizia È stato grazie alle capacità di persuasione dei poliziotti che il “pistolero” ha deciso di collaborare aprendo la porta e consegnando la pistola. Gli inquirenti si sono immediatamente resi conto di ...

