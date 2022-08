Energia | Giani “Sì a rigassificatore Piombino Ma sia un' opera sicura”

(Di sabato 27 agosto 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – Il rigassifficatore nel Porto di? “La ritengo un'importante per superare l'approvvigionamento del gas dalla Russia e una crisi energetica che il nostro Paese sta vivendo ogni giorno in modo drammatico. Però…”. Lo dice, in un'intervista al Corriere della Sera, Eugenio, presidente della Regione Toscana. Però? “Bisogna rispettare le leggi e l'iter procedurale e soprattutto avere la sicurezza assoluta che sia un'”. Da commissario non teme che vi sia un allungamento dei tempi? “E infatti è stata adottata una procedura d'urgenza che, come ha deciso il ministro Cingolani e come prescrive la legge, prevede l'esenzione della valutazione di impatto ambientale. L'iter è stato semplificato ma ci sono delle procedure da seguire e rispettare. Abbiamo ...

