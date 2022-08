Coppa Quarenghi: tra Milan e Helsinki finisce in parità (Di sabato 27 agosto 2022) San Pellegrino Terme. La prima partita della quindicesima edizione della Coppa Angelo Quarenghi Under 14 vede opporsi Milan ed Helsinki e un epilogo senza nessun vincitore. Il match allo Stadio Comunale di San Pellegrino termina infatti in pareggio, 1-1, dopo un avvio che ha visto il Milan proporsi con maggiore insistenza nei primi minuti di gioco. Sono almeno tre parate in serie di Puhakka che tengono il risultato fermo sullo 0-0, il portiere finlandese si supera prima su Mercogliano, colpo di testa dai dieci metri, poi sul tentativo in tap-in di Angelicchio, con un gran colpo di reni, e una manciata di minuti dopo su Zangrillo, con un intervento in area piccola. Bene la costruzione del gioco meno la rifinitura e la finalizzazione per la squadra di Helsinki, il Milan ... Leggi su bergamonews (Di sabato 27 agosto 2022) San Pellegrino Terme. La prima partita della quindicesima edizione dellaAngeloUnder 14 vede opporsiede un epilogo senza nessun vincitore. Il match allo Stadio Comunale di San Pellegrino termina infatti in pareggio, 1-1, dopo un avvio che ha visto ilproporsi con maggiore insistenza nei primi minuti di gioco. Sono almeno tre parate in serie di Puhakka che tengono il risultato fermo sullo 0-0, il portiere finlandese si supera prima su Mercogliano, colpo di testa dai dieci metri, poi sul tentativo in tap-in di Angelicchio, con un gran colpo di reni, e una manciata di minuti dopo su Zangrillo, con un intervento in area piccola. Bene la costruzione del gioco meno la rifinitura e la finalizzazione per la squadra di, il...

