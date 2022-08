"Capovolgimento di fronte". Meteo, cambia tutto: dove arriva l'incubo del weekend (Di sabato 27 agosto 2022) Il weekend che è appena cominciato non sarà facile sotto il profilo Meteo. Secondo le previsioni di Meteogiuliacci.it, la Penisola sarà colpita da una forte instabilità. Il colonnello Giuliacci infatti mette in guardia da possibili capovolgimenti di fronte, con passaggi repentini dal sole alle piogge. "Sabato improvvisi temporali si formeranno, nel corso del giorno, su tutte le regioni settentrionali e più giù anche sulle zone interne del Centro-Sud, con locali sconfinamenti lungo le coste adriatiche; piogge che comunque si esauriranno nelle ore pomeridiane, per poi lasciare spazio ad ampie schiarite in serata. Domenica giornata simile: più sole che nuvole al mattino, più nuvole che sole al pomeriggio, con temporali qua e là, specie nella parte centrale del giorno, al Nordest, gran parte del Centro, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Ilche è appena cominciato non sarà facile sotto il profilo. Secondo le previsioni digiuliacci.it, la Penisola sarà colpita da una forte instabilità. Il colonnello Giuliacci infatti mette in guardia da possibili capovolgimenti di, con passaggi repentini dal sole alle piogge. "Sabato improvvisi temporali si formeranno, nel corso del giorno, su tutte le regioni settentrionali e più giù anche sulle zone interne del Centro-Sud, con locali sconfinamenti lungo le coste adriatiche; piogge che comunque si esauriranno nelle ore pomeridiane, per poi lasciare spazio ad ampie schiarite in serata. Domenica giornata simile: più sole che nuvole al mattino, più nuvole che sole al pomeriggio, con temporali qua e là, specie nella parte centrale del giorno, al Nordest, gran parte del Centro, ...

