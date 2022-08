Traffico Roma del 26-08-2022 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 26 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazioneregolare sulla Grande Raccordo Anulare su tutte le consolari all’appio latino è chiusa su disposizione dei vigili del fuoco a casa di una ballamento via Lidia Trabia Piazza Roselle chiusa per lavori anche via Salaria tra Piazza Priscilla e viale Somalia direzione Foro Italico questa sera 20:45 lo stadio Olimpico l’incontro Lazio Inter dalle 18 previste modifiche alla viabilità intorno stadio fino al 5 settembre per lavori sul ponte e sul viadotto della Magliana dalle 21 alle 6 ilin arrivo da Fiumicino diretto all’Euro e deviato in via della Magliana contestualmente sono chiuse le rampe di accesso da via Agno e da via della Magliana direzione Eur per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente una buona ...