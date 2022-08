Storia del Castello rinato a Noto (Di venerdì 26 agosto 2022) È aperto al pubblico l’antico e incantevole Palazzo Castelluccio di Noto, in Sicilia, oggetto di accurati restauri. Ed è come uno scrigno delle meraviglie nelle cui sale, ricche di collezioni, curiosità, mobili e opere del Grand Tour, rivive lo spirito dell’isola. Tra Scicli, Noto e Modica rinasce la Sicilia. Chi ha letto Il Gattopardo immagina, con desiderio di conoscerlo, i palazzi dove sono ambientate, tra Palermo e Palma di Montichiaro, le vicende umane del principe di Salina e gli amori di Tancredi e Angelica. Ma di quei luoghi non trova memoria se non, allusiva e rarefatta, nella bella casa del figlio adottivo del principe, Gioacchino Lanza Tommasi, e in Palazzo Ganci, di difficile accessibilità, dove Luchino Visconti girò l’episodio del ballo nel Gattopardo. Restauri e passioni di privati hanno consentito la riapertura di Palazzo Butera, con le ... Leggi su panorama (Di venerdì 26 agosto 2022) È aperto al pubblico l’antico e incantevole Palazzo Castelluccio di, in Sicilia, oggetto di accurati restauri. Ed è come uno scrigno delle meraviglie nelle cui sale, ricche di collezioni, curiosità, mobili e opere del Grand Tour, rivive lo spirito dell’isola. Tra Scicli,e Modica rinasce la Sicilia. Chi ha letto Il Gattopardo immagina, con desiderio di conoscerlo, i palazzi dove sono ambientate, tra Palermo e Palma di Montichiaro, le vicende umane del principe di Salina e gli amori di Tancredi e Angelica. Ma di quei luoghi non trova memoria se non, allusiva e rarefatta, nella bella casa del figlio adottivo del principe, Gioacchino Lanza Tommasi, e in Palazzo Ganci, di difficile accessibilità, dove Luchino Visconti girò l’episodio del ballo nel Gattopardo. Restauri e passioni di privati hanno consentito la riapertura di Palazzo Butera, con le ...

