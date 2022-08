Sextortion | il fenomeno è in aumento con vittime i minorenni

(Di venerdì 26 agosto 2022) Negli ultimi mesi stanno vertiginosamente aumentando i casi diin danno di adolescenti attraverso i social network. Sono già oltre un centinaio le segnalazioni ricevute dalla Polizia Postale. Sono minori per lo più tra i 15 e i 17 anni e anche più piccoli. Si tratta di un, di solito rivolto al mondo adulto, con un enorme potenziale di pericolosità perché colpisce, tanto fragili quanto inesperte. Sempre più spesso la curiosità sessuale dei ragazzi li trasporta in un incubo fatto di ricatti, richieste insistenti di denaro e minacce di distruggerne la reputazione diffondendo sui social immagini sessuali ottenute tramite live chat. Tutto inizia con qualche chattata con profili social di ragazze e ragazzi gentili e avvenenti, apprezzamenti e like per le foto pubblicate. Si ...

globalistIT : - TRIESTE_news : Sextortion, Polizia Postale FVG: 'Fenomeno in vertiginoso aumento' - - IlFriuli : Minori sempre più vittime di ricatti sessuali online. Il fenomeno del Sextortion ai danni degli adolescenti è in cr… - rosina_70 : RT @BabboleoNews: #Sextortion, l’allarme della #PoliziaPostale di Genova: “Aumento vertiginoso di vittime adolescenti” Si tratta di un feno… - BabboleoNews : #Sextortion, l’allarme della #PoliziaPostale di Genova: “Aumento vertiginoso di vittime adolescenti” Si tratta di u… -

"Cresce vertiginosamente il numero dei minori vittime di" negli ultimi mesi in Fvg, come denuncia la Polizia Postale regionale che segnala già ... Per la Polizia è unche comincia con ...L'Aquila. Negli ultimi mesi stanno vertiginosamente aumentando i casi diin danno di adolescenti attraverso i social network. Sono già oltre un centinaio le ... Si tratta di un, di ...TRIESTE - «Cresce vertiginosamente il numero dei minori vittime di sextortion» negli ultimi mesi in Fvg, come denuncia la Polizia Postale regionale che segnala già oltre ...Negli ultimi mesi stanno vertiginosamente aumentando i casi di sextortion in danno di adolescenti attraverso i social network. Sono già oltre un centinaio le segnalazioni ricevute dalla Polizia Postal ...