Meloni, aumenteremo l'assegno unico per i figli del 50% (Di venerdì 26 agosto 2022) "Potenziare adeguatamente lo strumento dell'assegno unico universale. Oggi la legge prevede, in estrema sintesi, un contributo per ogni figlio a carico da un minimo di 50 euro a un massimo di 175 euro ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 26 agosto 2022) "Potenziare adeguatamente lo strumento dell'universale. Oggi la legge prevede, in estrema sintesi, un contributo per ognio a carico da un minimo di 50 euro a un massimo di 175 euro ...

iISud24 : La proposta della Meloni: «Aumenteremo assegno unico per figli del 50%» #26agosto #fdi #politica #italia #notizie - iconanews : Meloni, aumenteremo l'assegno unico per i figli del 50% - fisco24_info : Elezioni: Meloni, aumenteremo assegno unico per figli del 50%: Nel medio-lungo periodo FdI punta ad introdurre il '… - Agenpress : Elezioni. Meloni: 'Da subito aumenteremo l’assegno unico universale del 50%' - askanews_ita : #Meloni: aumenteremo subito del 50% l’assegno unico, un sostegno concreto alle famiglie -