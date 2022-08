L' Udinese ribalta il Monza 2-1 La squadra di Stroppa resta a zero punti

(Di venerdì 26 agosto 2022) L'il2-1 e si prende la prima vittoria stagionale dopo una sconfitta e un pareggio nelle prime due uscite. Ci pensa Udogie a regalare i 3alladi Sottil, dopo il botta e risposta nel primo tempo tra Colpani e Beto. Ancora inchiodata ain classifica la formazione di, costretta al terzo ko di fila. Pronti via e i brianzoli hanno subito una buona chance dopo neanche due minuti con Petagna, che sfonda in area e chiama alla risposta Silvestri. Al 13' sono ancora i biancorossi a creare i presupposti per il vantaggio, con Birindelli che mette dentro su assist di Caprari ma è tutto vano per un offside dell'ex Verona. Per l'1-0 delbisogna scavallare la mezz'ora, quando è proprio lo ...

internewsit : LIVE Serie A - Monza-Udinese 1-2, Udogie ribalta il risultato - - calciomercatoit : ?? 77' GOOOL DELL'UDINESE! #Udogie ribalta il risultato dopo una splendida combinazione in area del #Monza! ???… -

Monza-News

DIRETTA/ Monza(risultato 1 - 2) streaming video tv: laUdogie! Nel primo turno ha vinto per il rotto della cuffia col Lecce, 2 - 1 grazie a un gol allo scadere di Dumfries. ...Udogie! L'il match! Scambio con Success ed ingresso in area dell'esterno che l'anno prossimo giocherà nel Tottenham, Di Gregorio battuto. (agg. Umberto Tessier) DIRETTA/ Sampdoria ... Fischio finale Monza - Udinese 1-2: Udogie ribalta il vantaggio di Colpani, il Monza non si schioda da quota zero Terza sconfitta consecutiva per il Monza di Giovanni Stroppa, che si arrende di fronte all’Udinese: Udogie firma la rimonta dei bianconeri Prosegue la brutta partenza del Monza in campionato. La ...Terza sconfitta in tre partita per il Monza di Berlusconi, che manca così la possibilità di ottenere il primo punto in A. Dopo il vantaggio nel primo tempo dei ...