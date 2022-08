Lazio-Inter, la notizia è una manna dal cielo per il tecnico: ora è ufficiale (Di venerdì 26 agosto 2022) La Lazio di Maurizio Sarri ha iniziato benino la sua stagione. Il club biancoceleste è atteso questa sera al primo grande banco di prova. Tra circa un’ora avrà inizio ufficialmente la terza giornata di Serie A. Ad aprire le danze sarà il match tra Monza e Udinese, ma questo turno mette in mostra diversi big Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 26 agosto 2022) Ladi Maurizio Sarri ha iniziato benino la sua stagione. Il club biancoceleste è atteso questa sera al primo grande banco di prova. Tra circa un’ora avrà inizio ufficialmente la terza giornata di Serie A. Ad aprire le danze sarà il match tra Monza e Udinese, ma questo turno mette in mostra diversi big Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SerieA : HAI CAPITO CHE CI SONO 30 PARTITE DI SERIE A IN 10 GIORNI?! SI COMINCIA CON LAZIO INTER JUVENTUS ROMA FIORENTINA-NA… - OfficialSSLazio : ?? È online il match program di #LazioInter! ?? All'interno l'intervista esclusiva a @F_Andersoon Qui per avviare i… - Betclic : Le programme du WE ?? ?? Ajaccio - Lille ???? Lazio - Inter ?? France - Allemagne ?? City - Crystal Palace ?? Chelsea -… - cwtchrobin : @laziaJesz In ansia per Lazio-Inter ahaha - AleCat_91 : BARAK ALLA FIORENTINA, ZURKOWSKI, TUTTI I SORTEGGI CHAMPIONS, EUROPA, CO... -