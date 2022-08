Lazio-Inter | Bastoni | “Skriniar tranquillo | la batosta di stasera può farci bene”

PoojaMedia : Lazio are chopping Inter Milan like Korede Spaghetti ?? - FBiasin : Vittoria stra-meritata della #Lazio: più precisa, più tecnica, questa sera “più squadra” dell’#Inter. Nerazzurri… - carlolaudisa : All’Olimpico l’#Inter si sgonfia nella rioresa. Il 3-1 della #Lazio firmato dai subentrati Luis Alberto e Pedro. Sa… - AemiIianus : RT @MathandSport: Minuto 40: #LazioInter vantaggio Lazio L'azione del gol del vantaggio biancoceleste vista con la Team Shape. @Inter piut… - pettidacciaio : @manuciao1984 Ho l’impressione che Limone Inzaghi regali sempre le partite alla Lazio, stessa cosa con Mourinho quando becca l’Inter -

Maurizio Sarri vola basso. La vittoria con l'ha offerto una super -, ma il tecnico è consapevole che la sua squadra dovrà offrire altre prestazioni simili. "Stiamo dando buoni segnali, gestiamo bene le difficoltà, siamo più ordinati ...di Alessandro Bocci Lagioca una grande partita e Sarri inserisce al momento giusto gli uomini decisivi: Luis Alberto e Pedro 1 di 17L'crolla all'Olimpico. Lavince 3 - 1 con le reti di Felipe Anderson, Luis Alberto (il migliore in campo) e Pedro. Per l'è Lautaro Martinez a firmare il momentaneo ...Le parole in conferenza stampa degli allenatori di Lazio e Inter, Maurizio Sarri e Simone Inzaghi, al termine del match all'Olimpico ...Una vittoria bellissima quella della Lazio all'Olimpico che si scopre essere un vero e proprio tabù per l'ex Inzaghi. 3-1, così come nella passata stagione, firmato ...