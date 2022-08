Juventus, Zakaria resta o va via? Lui vuole restare, il club ha deciso (Di venerdì 26 agosto 2022) Calciomercato Juventus: Zakaria avrebbe offerte dalla Bundesliga, il club bianconero ha preso una decisione Come riportato da Tuttosport, il futuro di Denis Zakaria, a una settimana dalla fine del calciomercato, resta ancora in bilico. Il centrocampista ha richieste dalla Bundesliga ma vorrebbe restare a Torino, con la Juve che non avrebbe problemi a tenerlo in rosa. I bianconeri, infatti, sono convinti di riuscire a liberare spazio grazie alla cessione di Arthur, designato numero uno a lasciare la Juve. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Calciomercatoavrebbe offerte dalla Bundesliga, ilbianconero ha preso una decisione Come riportato da Tuttosport, il futuro di Denis, a una settimana dalla fine del calciomercato,ancora in bilico. Il centrocampista ha richieste dalla Bundesliga ma vorrebbere a Torino, con la Juve che non avrebbe problemi a tenerlo in rosa. I bianconeri, infatti, sono convinti di riuscire a liberare spazio grazie alla cessione di Arthur, designato numero uno a lasciare la Juve. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

