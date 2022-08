Energia: Salvini, 'chi dice no a nucleare ignorante o in malafede' (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Chi dice NO al gas e al nucleare o è ignorante o è in malafede, sicuramente è pericoloso per l'Italia". Lo scrive in un tweet il leader della Lega Matteo Salvini. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "ChiNO al gas e alo èo è in, sicuramente è pericoloso per l'Italia". Lo scrive in un tweet il leader della Lega Matteo

