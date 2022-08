Conte e la sindrome dell'escluso. Vede solo complotti contro di lui (Di venerdì 26 agosto 2022) Sembra soffrire della sindrome da esclusione, ma allo stesso tempo, è convinto di poter governare da solo. Sono le ennesime due facce di Giuseppe Conte, un leader alla ricerca di non si sa che cosa ma di certo, continua giornalmente ad attaccare tutti e tutto: Meloni, Salvini, Calenda, Renzi, Letta, Di Maio. solo Berlusconi, forse, sembra non essere nel mirino contiano. Certo, se uno nella vita si scaglia sempre verso gli altri, invece di porgere anche la mano, non è difficile capire che prima o poi si ritroverà solo. Stadi fatto che la sindrome da esclusione non si arresta. E così dopo le lamentale per non essere stato invitato al Meeting di Rimini («non è stata ospitata la voce del Movimento 5 Stelle»), ora il capo dei Cinque Stelle sente all'orizzonte puzza di ... Leggi su iltempo (Di venerdì 26 agosto 2022) Sembra soffrireda esclusione, ma allo stesso tempo, è convinto di poter governare da. Sono le ennesime due facce di Giuseppe, un leader alla ricerca di non si sa che cosa ma di certo, continua giornalmente ad attaccare tutti e tutto: Meloni, Salvini, Calenda, Renzi, Letta, Di Maio.Berlusconi, forse, sembra non essere nel mirino contiano. Certo, se uno nella vita si scaglia sempre verso gli altri, invece di porgere anche la mano, non è difficile capire che prima o poi si ritroverà. Stadi fatto che lada esclusione non si arresta. E così dopo le lamentale per non essere stato invitato al Meeting di Rimini («non è stata ospitata la voce del Movimento 5 Stelle»), ora il capo dei Cinque Stelle sente all'orizzonte puzza di ...

