Chiara Nasti svela se mostrerà il bambino sui social

Leggi su isaechia

(Di venerdì 26 agosto 2022)è intervenuta sul suo profilo Instagram per rispondere ad alcune curiosità dei fan. L’influencer, compagna del calciatore Mattia Zaccagni, da cui è in attesa del primo figlio, ha parlato della sua gravidanza con i follower.ha rivelato di essere rimasta subito incinta: Conosco tantissime persone che ci hanno impiegato anni e anni. So che è dura perché ti scoraggia mentalmente dopo un pochino Noi siamo stati molto fortunati, è arrivato al primo tentativo ringraziando Dio. Ma ognuno ha i propri tempi, ogni corpo e diverso. E sulle nausee mattutine,ha rivelato: Devo dire che sono stata super fortunata per quanto riguarda nausee ecc. Anzi sono stata una bomba potrei dire. Ma ultimamente ho acidità, non so, non digerisco davvero nulla. Poi ho sonno, troppo sonno! Infine la ...