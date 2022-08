Van Bronckhorst ‘non potrebbe essere più orgoglioso’ quando i Rangers sigillano il ritorno in Champions League

(Di giovedì 25 agosto 2022) Sito inglese: Giovanni van“nonpiù orgoglioso” dopo che ihanno superato il PSV per prenotare il loro posto nella fase a gironi di. La squadra della Premierscozzese è tornata nelle fasi principali della principale competizione europea per la prima volta dalla stagione 2010-11, dopo aver prevalso 3-2 complessivamente contro i giganti olandesi. Gli uomini di Vanhanno resistito per una vittoria duramente guadagnata 1-0 al Philips Stadion, con il gol di Antonio Colak al 60? che ha risolto il pareggio e prenotato un posto nel sorteggio di giovedì. E il boss deiè stato deliziato dagli sforzi dei suoi giocatori e dal controllo che hanno ...

GMCG178 : Gio Gio Gio Gio Gio Giovanni Giovanni Giovanni Van Bronckhorst Yaaassssss @The_real_Gio ?? - magicmommi : Ho visto la sintesi di Psv v Rangers 0-1. Van Bronckhorst alla Trap (infatti si chiama Giovanni) così si vince! Grandi Gers - Deekpatterson72 : RT @RangersNewsOnly: PRESS CONFERENCE | Giovanni Van Bronckhorst | 24 Aug 2022 #Rangers #RFC #RangersFC #RangersFamily - RangersNewsOnly : PRESS CONFERENCE | Giovanni Van Bronckhorst | 24 Aug 2022 #Rangers #RFC #RangersFC #RangersFamily - sebrofg : GIO GIO GIO GIO GIO GIOVANNI GIOVANNI GIOVANNI VAN BRONCKHORST #RangersFC #Gio #GiovanniVanBronkhurst #RangersPSV -

Sport Mediaset

A spuntarla è la squadra diche sfrutta al massimo un errore in impostazione della difesa olandese. Il club di Glasgow dà continuità così alla finale della scorsa Europa League e sarà ......segnato su rigore per il club olandese nella sconfitta 4 - 1 contro i Rangers del 20 ottobre 1999 - una partita in cui c'era in campo per gli scozzesi anche l'attuale tecnico GiovanniIl PSV ha saltato la sua apparizione in Champions League mercoledì. Un errore di André Ramalho è costato alla squadra dell'allenatore Ruud van Nistelrooij ...Nel 2012, l'inferno delle divisioni inferiori scozzesi; nel 2022, il paradiso della Champions League. A dieci anni dall'onta della liquidazione del club, i Glasgow Rangers si riprendono ...